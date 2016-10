11 Jahre Mis-Shapes

× Erweitern Fotos: Michael Mann Mis-Shapes Aerea Negrot

Zum Schnapszahljubiläum feiert die Mis-Shapes am 18. November erstmalig in beiden Sälen des Uebel & Gefährlich. Mit dabei im Ballsaal niemand Geringeres als Aerea Negrot, Mitglied von Hercules & Love Affair in ihrer zweiten Profession als Techno/House-DJane für das renommierte Label BPitch Control. Zusätzlich kommt Warbear aus dem Berliner KitKatClub. Im Turmzimmer gibt es währenddessen eine bunte Mischung aus Neu und Altbekannt: Tutku von der Party Olymp of Hip Hop und Frank Ilgener werden zusammen mit den Mis-Shapes-Residents einheizen.

Zwei Wochen vorher im Molotow gibt es neben der Queer-Pop-Band ENZO Musik von Ogay & Fruits, eine Überraschung in der SkyBar sowie natürlich wieder die Resident-DJs.

4.11., Molotow, Nobistor 14, Hamburg, S Reeperbahn, 23:59 Uhr

18.11. Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, Hamburg, U Feldstraße, 23:59 Uhr