10 Jahre DARE!

„We were never being boring!“ Unglaublich, aber es ist wirklich wahr: Der DARE! Club geht ins 11. Jahr. Der CSD heißt heute Hamburg Pride, Frankie veranstaltet den DARE! Club seit ein paar Jahren allein, den Klub gibt es inzwischen monatlich, und nicht selten muss der Türsteher den Einlass regeln und die Gäste um Geduld bitten. „Mit Matthias B. aka Matt Dare zusammen hab ich das Konzept für DARE! entwickelt, und 2007 hätten wir nicht gedacht, dass aus der Party eine Klubreihe wird, die nach zehn Jahren beliebter ist denn je.“ Das wird am 2. September ausgiebig gefeiert und hinnerk gratuliert.

2.9., DARE!, Thalia Theater/Nachtasyl, Alstertor 1, Hamburg, U/S Jungfernstieg, 22:30 Uhr