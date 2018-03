× Erweitern Foto: Ingo Boelter

Wirklich? Ja. Das Schmidtchen im Klubhaus St. Pauli probiert in seiner dritten Spielzeit etwas aus, das sogar in der progressiven Barszene Berlins nur kurzzeitig funktioniert hat: das „Pay what you want“-Prinzip. Ab März heißt es an jedem Gastspiel-Freitag „Zahlt doch, was ihr wollt“. Theaterchef Corny Littmann: „Wir sind das erste Theater in Deutschland, das regelmäßig das Publikum den Ticketpreis selbst bestimmen lässt. Hier zahlt jeder das, was ihm der Spaß wert war – und zwar nach der Show. Wir gehen fest davon aus, dass das Konzept aufgeht. Wir glauben nämlich nicht nur an unsere Künstler, sondern auch an unser Publikum!“ Den Start macht der Comedian „Der Wolli“ am 2. März.

Immer freitags, Schmidtchen, Spielbudenplatz 21 – 22, Hamburg, 20 Uhr, www.tivoli.de