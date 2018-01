What a Feeling – Flashdance mit Gitte in Hamburg

ingängige Disco-Klassiker, akrobatische Tanzeinlagen und eine rührende Geschichte sind auch 35 Jahre nach Kinostart immer noch ein Garant für große Gefühle. Ab September in Hamburg in der grandiosen Musical-Version von FLASHDANCE mit Gitte Haenning als Hannah.

× Erweitern Foto: 2Entertain

Sänger und Songschreiber Tom Hadley (Spandau Ballet) und Filmregisseur Robert Cary schrieben das Buch zu FLASHDANCE – DAS MUSICAL, die ergänzend komponierte Musik stammt aus der Feder von Robbie Roth, für die Songtexte zeichnen sich Robbie Roth und Robert Cary verantwortlich. In Deutschland wir das Stück nun erstmalig zu sehen sein – ab September in Hamburg und danach unter anderem in Bremen!

Der Vorverkauf startet am 5. Februar 2018. Hier Tickets sichern!