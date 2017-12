× Erweitern Weihnachten

Die große Weihnachtsshow im First Stage Theater ist bezaubernd und betörend, mal anrührend und neckisch, aber auch frech und voller Witz. Was im letzten Jahr so erfolgreich startete, wird nun fortgesetzt. Viele Termine sind bereits ausverkauft!

21.12., First Stage Theater, Thedestraße 15, Hamburg, Bus „Große Bergstraße“, 15 und 19:30 Uhr, www.firststagehamburg.de