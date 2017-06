... und für die Musik und den Klamauk und die Outfits und, und, und. Die Familie Malente verabschiedet sich im Juli im Ohnsorg-Theater von ihren Freunden und Fans.

Peter und Vico Malente, bürgerlich Dirk Voßberg-Vanmarcke und Knut Vanmarcke, gründeten ihre „künstliche Kunstfamilie“ Malente 2003. Beide sind Kinder der Schmidt-Familie und verdienten sich dort in den 1990ern ihre Theatersporen – schon damals gerne in schräg-komödiantischen Revival-Shows mit Schlagern und Oldies. Die gemeinsame Liebe zur Wirtschaftswunderzeit hat die beiden dann auch dazu bewegt, ihre eigenen Shows auf die Beine zu stellen.

Es folgten sieben wilde Produktionen durch die deutsche Nachkriegs-Musikgeschichte von den besagten 1950ern über die „Grand Prix“-Zeiten und die schrillen 1970er bis hin zu Nena und der Neuen Deutschen Welle. Nun also das Ende der Familie Malente? Peter und Vico: „Wenn’s am schönsten ist, dann soll man aufhören. Wirklich? Ja, wir machen Schluss, hören auf, sagen dem Showbusiness Adieu. Doch bevor die Koffer endgültig gepackt werden und der Vorhang für immer fällt, schauen wir auf unserer großen Abschiedstournee noch einmal bei Ihnen vorbei.“

Angekündigt sind für diesen Anlass neben vielen Stars und Sternchen der Branche in bester Tradition der großen Samstagsabendunterhaltung „brillante Komik, charmanter Witz und gekonnter Klamauk.“ Was sich wie Allgemeinplätze liest, ist im Malente’schen Sinne natürlich genau das, was das Publikum so liebt: ein Kondensat der spießigen deutschen Showbranche, völlig überzeichnet auf die Spitze getrieben. Auf Wiederseh’n, farewell und goodbye!

Ab 8.7., Vielen Dank für die Blumen, Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, Hamburg, U/S Hauptbahnhof, Termine und Karten unter www.ohnsorg.de