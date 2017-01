Together Gay – Benefizabend mit schwulen Geflüchteten

Gemeinsam mit Künstlern aus dem Schmidt Theater – darunter Travestie-Ikone Elke Winter, Nik Breidenbach, Pianist Gleb Pavlov und hinnerk Kolumnist Tim Koller („CAVEQUEEN“) – präsentieren schwule Flüchtlinge Geschichten, Lieder, Emotionen.

Präsentiert werden arabische Volkslieder wie „Mawtini“ oder „Biladol Orb Awtani“ und aktuelle Songs, schwule Hymnen wie „I Am What I Am“ oder „True Colors“, dazu Bauchtanz und der klassische Volkstanz „Dabbka“, eigene Texte und auch Comedy. Dazu geht es in kleinen Talkrunden um Themen wie queeres Leben im arabischen Raum und als Flüchtling in Deutschland. Durch den Abend führt Corny Littmann, die Erlöse kommen dem Queer Refugees Support zugute!

30.1., Schmidt Theater, Spielbudenplatz, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, www.tivoli.de, www.queer-refugees-support.de