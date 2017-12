Tim Koller trifft ... immer wieder die gleichen Leute zu Weihnachten

Alle Jahre wieder kommen wir – sieben Darsteller und fünf Musiker – im St. Pauli Theater zusammen und lassen sie wiederauferstehen, die wohl berühmteste Tankstelle Deutschlands: die legendäre Esso-Tankstelle von der Reeperbahn.

Neun Jahre ist es nun her, dass wir im kalten Probenraum in Barmbek probten. Damals ging einer meiner größten Träume in Erfüllung, einmal in einem Liederabend von Franz Wittenbrink mitzuwirken. Meine Nervosität war enorm. All die großen, erfahrenen Darsteller und meine kleine, naive Wenigkeit. „Werde ich gleich nach dem ersten Probentag umbesetzt? Kann ich da mithalten? Wieso bekommt man kein Textbuch wie in anderen Produktionen? Ach, wir erarbeiten alles zusammen? ‚Work in progress‘ also. Okay! Was ist meine Rolle? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum bin ich anwesend? Wann bin ich dran? Was ist meine Motivation? Warum mache ich das eigentlich?“

Panik!

Nach sechs Wochen intensiver und spannender Probenarbeit kam dann endlich der Premierentag der Welt-Uraufführung von NACHT-TANKSTELLE. Der Vorhang öffnete sich am 1. Dezember 2008 zum ersten Mal. Wir swingten, rockten, rappten und reimten uns durch den Abend. „Es scheint zu klappen, was wir uns da zusammen erarbeitet haben.“ Die Zuschauer lachten, spendeten Beifall. Der Vorhang schloss sich und es sollte der gemütliche Teil kommen, die Premierenfeier. „Was freu ich mich auf das Buffet.“ Alle lagen sich in den Armen, feierten den Abend, feierten die Kollegen, feierten sich selbst. Alle hatten Spaß mit Würstchen, Kartoffelsalat und Champagner. Und ich hatte Magen-Darm und hing in der Garderobe über dem Eimer. „Ich sterbe. Mein Traum hat sich ja jetzt erfüllt, ich kann ja nun sterben. Aber so?“

Ich bin natürlich nicht gestorben. Und das war kein Weihnachtswunder.

Jetzt verbringen wir zum zehnten Mal die Weihnachtstage bis Silvester zusammen. O du fröhliche ... Jauchzet, frohlocket ... Krawall und Remmidemmi ... Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all!

25. – 31.12., Nacht-Tankstelle, St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29 – 30, Hamburg, S Reeperbahn, www.st-pauli-theater.de