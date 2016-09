Tim Koller trifft ... (GAAANZ ruhig) Nik Breidenbach

Das Leben ist schon manchmal GAAANZ komisch. Vor 19 Jahren – ich ging noch aufs Gymnasium – fuhr ich mit drei Freunden nach Wien, um zum ersten Mal ins Musical zu gehen. In TANZ DER VAMPIRE. Ohne jemals davor ein Musical gesehen zu haben – ich hatte lediglich Schultheatererfahrung –, wurde ich damals mit dem Virus infiziert, genau das auch machen zu wollen.

Tim Koller und Nik Breidenbach

Und 2016 sitze ich GAAANZ ruhig mit Nik Breidenbach, der damals in Wien den schwulen Herbert gab, hier in Hamburg in seinem Häuschen in Altona und plaudere mit ihm über unseren Beruf des Schauspielers, die Ängste, die Erfolge, Kollegen, das Scheitern, über die oft gestellte Frage der Zuschauer nach einer Vorstellung: „Was machen Sie eigentlich hauptberuflich?“, über seine und meine Erfahrungen als CAVEQUEEN und über sein neues Stück im Schmidtchen „GAAANZ RUHIG“ – Premiere am 29. September 2016.

Bestimmt kennst auch du Nik bereits aus dem Theater oder Fernsehen. Er steht ja schon GAAANZ schön lange auf der Bühne oder vor der Kamera. Nik ist mit seinen 23 Jahren Theatererfahrung zu hundert Prozent Bühnenprofi. GAAANZ ruhig lausche ich seinen Anekdoten über frühere Produktionen, seine Zeit bei GZSZ und seine Wünsche und Träume für die Zukunft, zum Beispiel einmal einen spannenden Kinofilm zu drehen.

GAAANZ nebenbei stolpert er darüber, dass er 1997 sein erstes Engagement am Tivoli hatte, in OSCAR, DIE KINOREVUE. Dieses bevorstehende Jubiläum wird bestimmt GAAANZ groß gefeiert. Und nun wagt sich Nik an sein erstes eigenes Projekt. Zusammen mit dem Pianisten Gleb Pavlov wird er ab Ende September im Schmidtchen auf der Bühne stehen. Beziehungsweise irgendwo auf der A 7. In einer Raststätte. Sein Publikum sind Reisende, die er zu unterhalten versucht. Der (Alb-)Traum eines jeden Schauspielers, es kommt gleich nach als Osterhase verkleidet in einem Supermarkt Schokolade an Kinder zu verteilen. GAAANZ schön gewagt, sich selber so ein Szenario zu schreiben. Aber gleichzeitig auch GAAANZ spannend, daraus ein Bühnenstück zu machen. Nik ist ja bekannt dafür, die Zuschauer zum Lachen zu bringen, dieses Mal wird er aber auch nachdenklich sein, eben GAAANZ ruhig. Nur mit Klavierbegleitung verspricht es, Nik einmal GAAANZ pur und intim sehen, hören und erleben zu können.

× Erweitern Foto: Privat Tim Koller und Nik Breidenbach

Und solltest du nicht genug von Nik bekommen können, sei GAAANZ entspannt, sein Terminkalender ist voll. Ab November läuft „ POMPÖS – Das große Winterspektakel“ im Tivoli mit ihm als Künstler und gleichzeitig als Regisseur. Und natürlich stehen wieder ALPENGLÜHN! und ENTFÜHRUNG AUS DEM PARADIES mit Carolin (ohne „e“) Fortenbacher (mit „e“) auf seinem Spielplan.

Zu guter Letzt: Lieber Nik, du bist jetzt ja doch schon GAAANZ schön ... äh ... erfahren. Wenn ich auch mal 23 Jahre Theaterleben hinter mir habe, wünsche ich mir deinen Spaß, Elan und Mut zu neuen Ideen. Denn du bist wirklich GAAANZ toll!

Dein GAAANZ großer Bewunderer Tim!