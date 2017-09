Tim Koller trifft: Diesen Krebs ... den eigentlich andere haben.

Eines Tages wachst du auf und es ist alles anders als geplant.

Mein Jahr ist straff gefüllt mit Terminen, Vorstellungen, neuen Engagements, Plänen. Anfang des Jahres fragte ich mich sogar selber: „Tim, ist das nicht zu viel? Solltest du nicht auch eine Pause einplanen?“

× Erweitern Foto: Oliver Reetz Tim Koller

Aber ich verwerfe diesen Gedanken schnell – immerhin bin ich jung, fit und dynamisch. Und schließlich nimmt man in meinem unsicheren Job als Schauspieler so viel und so lange alles mit, was geht und Spaß macht. Man weiß ja nie, was sein wird.

Also verhandelt man Verträge, führt Interviews, renoviert das neue Zuhause, alles läuft und läuft und läuft und dann ist Anfang Juni. Zwei Tage nach meinem Geburtstag – aufmerksame Leser haben es mitbekommen – ist dann da so eine Beule an meinem Hals. Eine sehr große Beule. Die kleine Erbse am Schulterbein, die mir schon vor zwei Jahren aufgefallen ist und von der viele Ärzte meinten, da ist nichts, ist auf einmal über Nacht groß, sehr groß geworden. Für einen Hypochonder, wie ich es bin, kein schöner Moment.

Die Proben für DER BEWEGTE MANN hatten bereits begonnen. Ich gehe zur Probe, lasse mir nichts anmerken, dann zum Arzt, dann wieder zur Probe. Ein Arzttermin folgt dem anderen, und drei Wochen vor der geplanten Premiere kommt die Diagnose: Verdacht auf Schilddrüsenkrebs mit Metastasen in den Lymphknoten ... BUMS, das saß. Kann mal jemand auf die Bremse treten? Anhalten, aussteigen, denken. Aber alles und alle schalten auf Automatik.

Blutabnahme, MRT, Szintigrafie, Vorgespräch, OP, Radiojodtherapie, Blutabnahme, wieder Szintigrafie, CT, Blutabnahme, Hormontablette, Ultraschall, Blutabnahme – man fühlt sich wie ein Nadelkissen – in sechs Monaten ist Kontrolle. Fürs Erste sieht alles so aus, wie es sein soll. Das ist gut. Ist es gut? Wir werden sehen.

Die Stimmbänder haben keinen großen Schaden genommen, die Muskulatur wächst zusammen und erholt sich. Die Hormone kommen nun durch eine Tablette in den Körper. Ab Mitte August wird wieder gearbeitet.

Eins steht fest: Ich hatte Glück, viel Glück.

Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt, mit einem Organ weniger.

www.tim-koller.de