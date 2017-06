TIM KOLLER TRIFFT die Midlife-Crisis

Es ist nicht zu fassen, es ist schon wieder Juni. Ein halbes Jahr ist nun schon rum. Und: ICH WERDE WIEDER EIN JAHR ÄLTER! Juni ist mein Geburtstagsmonat, dieses Jahr werde ich 36! Ich überschreite also die 35 und steuere nun direkt auf die VIERZIG zu! Ist 40 wirklich das schwule 80?

× Erweitern Foto: Privat Tim Koller Hier war er vielleicht 40 Tage alt, der Tim.

Vielleicht habe ich ja jetzt auch bereits eine Hälfte meines Lebens rum. 2 x 36 ist 72, richtig? Wenn ich mir da so meinen Familienstammbaum anschaue, wäre ich nicht der Einzige, der um die 70 das Zeitliche gesegnet hat. Ist es Zeit, ein erstes Resümee zu ziehen? Was habe ich erreicht, was steht noch auf meiner Liste: heiraten, Kinder, ein Haus bauen oder einen Baum pflanzen?

Wenn ich ehrlich bin, ist noch nichts von diesen Punkten in greifbarer Nähe! Sind das vielleicht nur die Ziele von Heteros? Was sind denn dann meine „schwulen“ Ziele?

× Erweitern Foto: Oliver Reetz Tim Koller

O. K., ich habe eine tolle Beziehung mit einem tollen Mann. Ich liebe ihn, er liebt mich. Bekomme ich einen Antrag? Soll ich ihn selber machen? Gerade haben wir unser kleines Häuschen bezogen, zur Miete. Kaufen ist ja nicht drin. Wird es jemals der Fall sein? Kinder? Gerne – am besten schon gestern, nur woher? In diesen Zeiten? Ich weiß nicht! Dann genieße ich doch erst mal die Zeit weiterhin mit den Kindern von Freunden und der Familie. Einen Baum habe ich auch noch nicht gepflanzt, aber dafür einen Himbeerstrauch. Besser als gar nichts.

Fragen über Fragen. Ist das etwa schon der Beginn meiner Midlife-Crisis? Fange ich bald an, meine grauen Haare zu färben? Wie stehe ich zu Botox? Soll ich mir ab sofort Prostagutt besorgen?

Ich kann eigentlich nur hoffen, dass auch meine zweite Lebenshälfte bunt, abwechslungsreich und gesund verlaufen wird. Für Ratschläge bin ich aufgeschlossen – schreibt mir einfach (www.tim-koller.de).

Und ich freue mich schon mal auf meine erste Ü40-Party. Wir sehen uns! Und hören dann Haddaway oder Ace of Base und erinnern uns gemeinsam an DAMALS!