TIM KOLLER TRIFFT ... DEN NIKOLAUS, DER ÜBRIGENS SVEN FLOHR HEISST!

Am 6. Dezember ist Nikolaustag, da kommt der dicke Mann mit dem roten Mantel, dem langen Bart, den feschen Lederstiefeln, der großen Rute und einem riesigen Sack und verteilt Geschenke und Leckereien. Das wusste ich schon! Aber wusstest du, dass der Nikolaus in Hamburg Sven Flohr heißt? Ich nicht!

Deshalb habe ich mich mit ihm getroffen. Sven ist Inhaber der Eventagentur perfect:media GmbH, Zweiter Vorsitzender eines Fördervereins, Autor und TV-Coach und macht auch gerne mal Menschen schlank, nämlich mit seinem Buch „DIÄT, NEIN DANKE!“. Aber vor allem macht Sven ganz viele Menschen glücklich. Sein Herzensprojekt: „MEHR ALS EINE WARME MAHLZEIT“. Unter diesem Motto bescheren Hamburger und prominente Gäste über 400 Obdachlosen eine großartige Weihnachtsfeier. Eine Veranstaltung, die es in sich hat. Auch ich durfte letztes Jahr mit dabei sein und zusammen mit vielen anderen den Gästen dieses Abends in der dunkelsten und kältesten Zeit des Jahres für ein paar Stunden etwas Gutes tun. In diesem Jahr bekommen Hamburgs Obdachlose am 6. Dezember in der Fischauktionshalle wieder ein Drei-Gänge-Menü von vielen helfenden Händen serviert, ein tolles Showprogramm geboten und am Ende eine große Tasche mit allerhand Nützlichem für ihren Alltag überreicht. Für viele ist dies der schönste Tag des Jahres.

Bereits seit vier Jahren organisiert Sven zusammen mit alsterradio, REWE und Hinz & Kunzt diese Veranstaltung. Dabei lernt selbst er immer wieder Neues, denn er ist direkt an denen dran, für die diese Veranstaltung geplant ist: an den Obdachlosen, den Hilfsbedürftigen, den Alten und auch Jungen, die versuchen, ihren Alltag in Hamburg zu meistern. Dieses Jahr gibt es allerdings etwas Besonderes: Zum ersten Mal kann – neben Firmen und Prominenten – JEDER dieses tolle Vorhaben unterstützen. Sven hat zusammen mit Jan-Philipp Kalla vom FC St. Pauli den FRIENDS CUP Förderverein e. V. gegründet und akquiriert darüber nun Spendengelder, um helfen zu können – und zwar jedem, der es braucht. Egal ob es ein spezielles Bett für ein Hospiz ist, ein lebenswichtiges Gerät für einen Kranken oder 400 warme Mahlzeiten für Hamburgs Obdachlose. All das, was ein Nikolaus eben auch noch so macht ...

Es heißt ja immer, der Nikolaus habe viel um die Ohren. Aber so viel?

Schau es dir an, und wenn du willst, mach mit: www.friendscup.de.