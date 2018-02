× Erweitern Foto: Dennis Mundkowski First Stage

Vor zwei Jahren erfüllte sich Thomas Gehle, Geschäftsführer der erfolgreichen Stage School, einen Lebenstraum: das eigene kleine „Off-Broadway“-Theater. Eine Erfolgsgeschichte, die eine ganze Woche lang mit einer Jubiläumsgala gefeiert wird. Vorbild sind die „Monday Night Performances – Best of Entertainment!“: kraftvolle Soli, intensive Schauspiel-Acts und Tanzchoreografien voller Fantasie und Anmut. Wenn der Vorhang sich hebt und die Zuschauer gespannt den Atem anhalten, dann geben die Schüler der Stage School Hamburg alles, um ihr Publikum zu verzaubern. Wir fragten bei Thomas Gehle nach, wie es denn so ist als Theatermacher.

× Erweitern Foto: Dennis Mundkowski Thomas Gehle mit Angelika Milster bei der Eröffnung des First Stage

Wie geht es dir? Ist Theatermachen so, wie du es dir vorgestellt hast?

Ich hätte nie gedacht, dass ein Theater sooo viel Arbeit macht (lacht). Und ich hätte nie gedacht, dass unsere Schüler durch die Auftrittsmöglichkeiten, die ihnen das Theater bietet, so einen unglaublich großen Entwicklungssprung vollbringen. Und ich hätte nie erwartet, dass durch das Theater die Wahrnehmung, auch der Stage School, von allen möglichen Personen, Institutionen, von der Politik, von Entscheidern und Geschäftsfreunden und der Öffentlichkeit so sehr – und zwar positiv –gesteigert wird. Ich habe diese Entscheidung tatsächlich noch nie bereut.

Was ist das Schlimmste, das passiert ist?

Ein von uns neu entwickeltes Showformat lief an insgesamt drei Abenden vor ausverkauftem Haus und mit Standing Ovations – obwohl alles, aber wirklich ALLES was schieflaufen konnte, auch schiefgelaufen ist: Ob es der Scheinwerfer für den Follower-Spot war, der eigentlich die gesamte Zeit über laufen sollte (und für den es keinen Ersatz gab) gleich zu Beginn einer Show ausfiel. Oder die Tänzer, die immer erst zwei Minuten vor Showbeginn auftauchten und wir nie wussten, kommen sie nun oder nicht. Oder als ICH selber die Künstlerin in der letzten Show versehentlich im Notausgang aussperrte und es eine gefühlte Ewigkeit dauerte, bevor Dennis, unser Produktionsleiter, uns daraus erlöste, als er bemerkte, dass irgendetwas nicht stimmt, oder, oder, oder ... So was sollte einfach nicht so häufig passieren!

× Erweitern Foto: Damon Jah First Stage

Und das Schönste?

Dass wir bis Ende Januar schon über 2.500 Karten für unsere Weihnachtsshow 2018 verkauft haben. Dass unsere Idee einer „Weihnachtsshow“ eigentlich schon im ersten Jahr 2016 so megaerfolgreich war – wir können es alle immer noch nicht fassen. Und dass ich durch die „Schulproduktionen“ einen ganz anderen (persönlicheren) Zugang zu unseren Schülern habe als vorher – was mich wirklich sehr freut!

*Interview: Christian Knuth

5. – 11.3., Jubiläumsgala, First Stage Theater, Thedestr. 15, S Altona, 19:30 Uhr, www.firststagehamburg.de

× Erweitern Foto: Damon Jah First Stage

Zusammen mit dem First Stage verlosen wir 5 x 2 Karten für die Premiere der großen Jubiläumsgala am 5. März!