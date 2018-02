„The Picture of Dorian Gray" im The English Theater

Basierend auf Oscar Wildes berühmtem Roman von 1891, ist das Stück teils Melodrama und teils Gesellschaftsstück. Es erzählt die Geschichte von Dorian Gray, einem sehr attraktiven jungen Mann, der sich in ein Porträt von sich selbst verliebt.

Er ist naiv und schließt einen Pakt mit dem Teufel, wobei er sein jugendliches Aussehen behält, während das sein Abbild altert. Unter dem Einfluss eines charmanten neuen Freundes widmet sich Dorian in Londons Salons und Bordellen der Lust. Während er ein Leben der Sinnlichkeit und der moralischen Korruption verfolgt, bleibt er für immer jung im Aussehen. Aber zu seiner Überraschung und seinem Entsetzen verwandelt sich der schöne junge Mann im Porträt in ein alterndes, groteskes Bild von sich selbst. Wildes Roman schockierte die viktorianischen Leser seiner Zeit, doch trotz der öffentlichen Empörung wurde es wegen seines Sprachwitzes und der amüsanten Charaktere bald ein Bestseller. Die neue Inszenierung im English Theatre von Paul Glaser wird ein Augenschmaus!

Ab 15.2., The Picture of Dorian Gray, The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 1, Hamburg, U Mundsburg, 19:30 Uhr, www.englishtheatre.de