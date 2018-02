× Erweitern Foto: CC0 Public Domain Gitarre

Der inzwischen älteste monatliche Hamburger Newcomer-Abend für Singer und Songwriter hat in diesem Monat folgende Sirenen und Sängerknaben auf der Bühne: Rydin (NOR), Andreas Albrecht, Sophia Wahnschaffe und William Wilson. Gezahlt wird wie immer, was du denkst, dass es angemessen ist.

4.3., Sängerknaben & Sirenen, Gängeviertel, Valentinskamp 34a, Eingang Speckstraße, Hamburg, U Gänsemarkt, 19 Uhr, saengerknabenundsirenen.jimdo.com