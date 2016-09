DAS SECHSTE MAL FÜRS LEBEN SINGEN

„ONE NITE ONLY“ lautet das Motto für die diesjährige Edition des wunderbaren „SING 4 LIFE“-Abends. Mit Pop, Soul, R ’n’ B und Jazz dem Kampf gegen HIV und Aids eine Stimme geben – das ist die Mission von Medienberaterin Sabrina Sakakini und Choreograf Byron van Jones, die erneut ihr Herzblut in dieses inzwischen in Hamburg etablierte Charityprojekt stecken.

× Erweitern Foto: Tanja Hall / tanahallphotography Sing 4 Life

Nachdem im letzten Jahr satte 6.000 Euro für die Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit der AIDS-Hilfe Hamburg gespendet werden konnten, sind wir jetzt schon gespannt, ob diese Summe wieder erreicht wird. Mithelfen werden am 9. Oktober im Schmitdchen durch Auftritte ohne Gage Diana Böge, Jessica Jäde, Dino di Iorio, Wilson D. Michaels, Love Newkirk, Josefine Nickel, Marshall Titus und Mark van Beelen sowie das Gala-Comedy-Paar Hilde & Hajo, das als Moderatorenteam durch den Abend geleitet.

Sing 4 Life

Als zusätzlichen Programmpunkt findet für die „SING 4 LIFE“-Besucher auch in diesem Jahr wieder eine von der AIDS-Hilfe Hamburg organisierte Tombola statt. Mehrere tausend Euro sind die im Topf liegenden Gewinne wert – die Einnahmen aus dem Losverkauf landen selbstverständlich ebenfalls auf dem Scheck für die AIDS-Hilfe. •ck