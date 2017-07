PARALLELWELTEN IN DER HAFENCITY

× Erweitern Foto: Litla/Yvonne Gerlich Uli Pforr

Uli Pforr macht mit seiner queeren Kunst die Hafencity bunt! Schon seit 2016 ist die Malerei des Hamburger Künstlers in der sonst so cleanen Hamburger Hafencity zu bewundern. Genau so kommt queeres Leben in den gentrifizierten Stadtteil. hinnerk liebt!

Uli Pforr: „Parallelwelten“, Galerie FY I AM FAMOUS, Großer Grasbrook Nr. 9, Do – Fr von 12 – 19 Uhr und Sa – So 15 – 20 Uhr, Hafencity, Hamburg