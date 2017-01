Verlosung • Neues Kino für Hamburg startet mit King Cobra!

Am 19. Januar startet das SchanzenKino73 – das Highlight: der Filmton kommt ausschließlich über Kopfhörer und jeder Kinogast kann zwischen zwei Sprachfassungen wählen. Wir verlosen 3x2 Karten für King Cobra!

Das weltweit erste, zweisprachige Kopfhörer-Kino mitten im Schanzenviertel ist startbereit. Jeder Kinogast erhält mit seiner Kinokarte leihweise und ohne Aufpreis einen Kopfhörer. Ein Regler am Kopfhörer ermöglicht das Einstellen der gewünschten Sprache, - auch ein Wechsel der Tonspur während des Films ist somit problemlos möglich. Zudem lässt sich die Lautstärke individuell anpassen.

Das „SchanzenKino73“ befindet sich in der 2. Etage des Kulturhauses 73 am Schulterblatt 73 und bietet ein breites Programmspektrum: von Blockbustern, Arthouse-Produktionen, Filmpremieren bis hin zu Kinder- und Familienfilmen. Es verfügt über zwei Kinosäle mit jeweils 15 m2 Leinwandgröße sowie 50 Plätze. Statt einer konventionellen Reihenbestuhlung, bestehen beide Kinosäle aus einem flexibel gehaltenem Raumkonzept mit Sesseln und Sitzsäcken. So lassen sich beispielsweise die beiden Säle zu einem Veranstaltungsraum und mit jeder gewünschten Sitzanordnung problemlos umfunktionieren. Das Kino ist mit modernster DCP-Projektionstechnik für eine 2K-Auflösung ausgestattet. Aufgrund einer technischen Novität erfolgt ein Parallelbetrieb, das heißt der Film läuft zeitgleich und synchron auf zwei Abspielgeräten (Servern) mit unterschiedlichen Sprachfassungen. Vergleichbar mit zwei Filmprojektoren, wobei nur ein Projektor das Bild zeigt, aber beide den Ton ausspielen. Zwischen der Sprach- und Tonfassung kann der Kinogast wahlweise hin und her switchen.

Das Startprogramm für die erste Kinowoche vom 19. - 25. Januar 2017 beinhaltet täglich sechs Vorstellungen pro Tag. Zu den vier Auftaktfilmen gehören der aktuelle Blockbuster „Assassin ́s Creed“, die Filmpremiere „Where to, Miss?“ über eine junge Inderin, welche mit den in der Gesellschaft verankerten Traditionen zurechtkommen muss, das Kriminal-Drama „King Cobra“ über einen schwulen Pornodarsteller der die Abgründe der Pornoindustrie entdeckt und „Paterson“ - ein wunderbar lyrischer Film über einen Busfahrer in der Provinz.

Wir verlosen 3x2 Karten für King Cobra zu einen Termin eurer Wahl vom 19. – 25. Januar.