Clare Bowen kennt man als die Frau mit den Federn aufm Kopf, die Country macht. Und das sehr gut!

Ende April erscheint ihr neues Album „CLARE BOWEN“, am 29. April tritt sie in Hamburg im Gruenspan auf.

„Musik war meine Verbindung zum Rest der Welt“, verrät Clare. Als Kind verbrachte sie mehr Zeit mit Tieren als mit Menschen und „fühlte sich in gesellschaftlichen Situationen häufig nicht besonders wohl … Aber Musik ist eine universelle Sprache. In diesem Bereich fühlte ich keine Einschränkungen. Ich wuchs mit der Schallplattensammlung meiner Eltern auf – alles von Vivaldi über Elvis, Dolly, Springsteen bis hin zu Edith Piaf and Etta James.“ http://www.clarebowenofficial.com/