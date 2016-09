× Erweitern FOTO: Folkert Eggen Lovesickiness

Verlassen werden, Leiden, Schmerz und natürlich die schreckliche Wut auf den Ex! Das sind die Emotionen in den Phasen nach der Trennung vom Geliebten. „Lovesickness – noch 389 Tage dann bin ich drüber weg“ heißt die satirische One-Woman-Show, die von heute an bis Ende September in Altona zu sehen ist. Mal ehrlich, wer, wenn nicht der schwule beste Freund kann ein Lied davon singen? Angucken, mitlachen!