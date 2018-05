Lola singt! Gino Emnes über seine erste CD

Ach was. Dass Lola auf Kinky Boots rennen kann, wissen hinnerk Leser nur zu gut, denn das Musical auf der Reeperbahn hat sich in die Herzen der Szene gespielt. Dass Lola-Darsteller Gino Emnes auch eine samtig-kräftige Singstimme hat, ist ebenfalls keine Neuigkeit. Aber: Der sympathische Niederländer hat jetzt seine erste eigene CD am Start. Auf „Ich sing mein Lied“ wird Gino ganz persönlich und lässt uns auf Englisch und Deutsch an seiner (queeren) Gefühlswelt teilhaben. Seine Lieder erzählen von Liebe, Verlust und Akzeptanz. Die mit Band und Streichorchester begleiteten Songs spannen dabei einen poppigen Bogen von Jazz bis Soul. Für Fans von Lola und Gino und alle, die es noch werden wollen. Toll!

Warum hast du dich entschieden, eine CD zu produzieren?

Es war schon jahrelang ein Traum von mir, ein eigenes Projekt zu haben, eine eigene CD! Jetzt war es an der Zeit. Ich wusste, was ich sagen und teile.

Bei den Liedern geht es oft um Liebe und Beziehung. Wie offen bist du dabei?

Die Lieder haben oft Liebe und Beziehung zum Thema. Aber es sind verschiedene Formen von Liebe: romantische Liebe, die Liebe zwischen Eltern und Kind, die Liebe zu sich selbst und Liebe für andere. Es sind Themen, die mich sehr beschäftigen, und ich denke, dass ich da nicht allein bin. Früher fiel es mir sehr schwer, über solche Themen zu sprechen, einfach weil ich so nicht erzogen worden bin. Mittlerweile fällt es mir leichter und ich merke, wie es mir hilft, freier zu sein – als Mensch, als Sänger und als Schauspieler.

Wie tief warst du in die musikalische Produktion eingebunden?

Ich war sehr tief und nah in den ganzen Prozess eingebunden. Es ist meine CD, also war es mir sehr wichtig. Natürlich habe ich meinen Manager und Produzenten Rey Rodriguez und ein Hammer-Team um mich herumgehabt, aber ich wusste genau, was ich wollte.

Was hörst du privat gerne?

Ich höre privat sehr gern Soul, Jazz und Popmusik. Ich liebe es, diese Arten von Musik in verschiedenen Sprachen zu hören.

Dein Hauptjob ist zurzeit ja Kinky Boots. Hat sich dein Leben in Hamburg seitdem verändert?

Kinky Boots ist natürlich eine Show mit einer sehr schönen und realistischen Botschaft. Auch ich als Gino lerne, mit mir selbst ins Reine zu kommen. Sachen, die ich vielleicht vorher so an mir selbst nicht mochte, versuche ich jetzt zu akzeptieren – und besser noch: sie anzunehmen. Und ich merke, dass die Resonanz mega ist. Das Publikum liebt die Show. Ich mache täglich so eine krasse Transformation: Meine Tattoos werden überschminkt, mein Bartb, den ich schon seit vielen Jahren getragen habe, rasiere ich jetzt jeden Tag ab – und dann natürlich diese vielen Schichten von Schminke, Kostüm und Perücke, die mich zu Lola werden lassen. Dadurch kann ich mich doch ziemlich unerkannt auf der Straße bewegen. (lacht)

Was empfiehlst du Hamburgbesuchern jetzt im Frühling ganz besonders?

Schöne Spaziergänge entlang der Alster.

Interview: Christian Knuth

www.ginoemnes.nl