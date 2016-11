Klaus Mann und Tschaikowsky: „Schmerzen in Musik verwandeln“

× Erweitern FOTO PAUL SONDEREGGER: DIETER REINHOLD SYMPHONIE PATHÉTIQUE links: Scott Curry, rechts: Paul Sonderegger

Der bigotte Glamour der bürgerlichen Welt des späten 19. Jahrhunderts: Peter Tschaikowsky ist ein berühmter Komponist und lässt sich in den Musikzentren der Welt feiern – in Russland genauso wie in Berlin und Paris. Aber ihn quält die Einsamkeit, Beziehungsversuche scheitern. Nach flüchtigen Affären und einer Alibi-Ehe projiziert Tschaikowsky seine heimlichen Wünsche auf seinen bildhübschen Neffen Wladimir. Seine schmerzvolle Sehnsucht verwandelt er in ergreifende Musik. Klaus Mann schrieb 1935 den berührenden Roman SYMPHONIE PATHÉTIQUE über das Leben Tschaikowskys. Als Seelenverwandter schildert er versteckte Wünsche und geheime Sehnsüchte des großen Komponisten, der den Ruhm genoss und gleichzeitig hasst – und sich nichts mehr wünschte als die Nähe eines geliebten Gefährten. Im Programm SYMPHONIE PATHÉTIQUE werden ausgewählte Textpassagen von Klaus Mann mit Klaviermusik von Peter Tschaikowsky verbunden. •Paul Sonderegger

19.11., SYMPHONIE PATHÉTIQUE. MUSIK UND ROMAN, Scott Curry spielt Klaviermusik von Peter Tschaikowsky, Paul Sonderegger liest aus dem Roman von Klaus Mann, Tschaikowsky-Saal, Tschaikowskyplatz 2, Hamburg, 19 Uhr, www.tschaikowsky-saal.de