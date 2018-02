Kay Ray beim Kabarett-Fest

× Erweitern Foto: Anne de Wolf Kay Ray

„Es gibt nicht wenige Menschen, die unter starken Entscheidungsstörungen leiden, wenn sie sich mit dem üppigen Angebot des diesjährigen Kabarett-Fest Programm konfrontiert sehen. Das breitestmögliche Spektrum an hoher Kleinkunst in einem recht kleinen Zeitfenster.“ So das Team von Alma Hoppes Lustspielhaus in der Ankündigung für das Märzprogramm. Für uns als queere Redaktion ist es nicht ganz so schwierig, zumindest eine ganz klare Empfehlung auszusprechen. Heute steht Regenbogenpapa Kay Ray mit seinem Progamm Yolo auf der Bühne. Hin da!

1.3., Kay Ray – Yolo, Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, Hamburg, U Hutwalckerstraße, 19 Uhr, www.almahoppe.de