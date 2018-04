„Thrill me“ – Kammerspiel, Krimi, Musical

× Erweitern Foto: Nico Stank / Grafikdesign: Kathrin Schlott

„Thrill me“ ist eine Kriminalgeschichte mit realem Hintergrund. Nathan Leopold und Richard Loeb, beides Jurastudenten Chicago aus wohlhabendem Hause, versuchten sich vor etwa genau 100 Jahren darin, perfekte Verbrechen zu begehen. Es folgten Brandstiftung, Raub und schließlich der Mord an dem 14-jährigen Bobby Franks. Die Story der seltsamen Männerbeziehung zwischen dem homosexuellen Loeb und dem ihm hörigen Leopold wurde bereits 1924 ein gefeierter Musicalhit. Im April steht das Stück von Stephen Dolginoff in Hamburg und Berlin in der Inszenierung von Michael Heller auf dem Programm. Die Rolle des Nathan übernahm Kevin Köhler, Richard wird dargestellt von Gerrit Hericks. Sehenswert!

27. – 30.4., Thrill me, First Stage Theater, Thedestr. 15, S Altona, 19:30 Uhr, www.firststagehamburg.de