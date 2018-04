Jazz an der Elbe

× Erweitern Foto: N. Zaddac Elbjazz

Ein wirklich facettenreiches Spektrum aus Jazz, Blues, Pop und Hip-Hop wird 2018 geboten.

Am 1. und 2. Juni macht Hamburg der deutschen Musikmetropole Berlin stark Konkurrenz, denn dann steigt in der Hansestadt das berühmte ELBJAZZ-Festival.

Mit dabei sind unter anderem das Emil Brandqvist Trio, Steinmetz & Stickan feat. Simin Tander, Phil Siemers, Fabia Mantwill Quintet und Nils Wülker. Wie bereits 2017 ist die Elbphilharmonie auch in diesem Jahr ein Spielort des Musik-Happenings. Erstmals wird der Große Saal jedoch nicht nur während der beiden offiziellen Festivaltage am 1. und 2. Juni, sondern bereits einen Tag vorher, am 31. Mai, bespielt. Es stehen insgesamt neun Konzerte in der Elbphilharmonie für Ticketinhaber des ELBJAZZ 2018 zur Auswahl, drei mehr als 2017. Das zweite Herzstück des Festivals befindet sich südlich des Elbufers – auf dem Werftgelände von Blohm+Voss, wo während des zweitägigen Musikspektakels mehrere Bühnen aufgebaut werden. Weitere Konzerte finden an diversen Orten auf der nördlichen Elbseite statt. Viel Spaß! www.elbjazz.de