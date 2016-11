INTERVIEW/VERLOSUNG • DEVINAS LETZTER TANZ

Ich kenne Devina fast so lange, wie es sie gibt. Baluga Bar, EDK, Absolut, Hornyt:mes – das waren wilde Zeiten auf dem Hamburger Kiez. Während es mich in die queere Medienwelt wegzog, blieb Devina, wo sie geboren wurde. Zuletzt, als die Courtney Love der Reeperbahn am Tresen der WunderBar, ist sie für mehrere schwule Generationen eine Konstante auf der Reeperbahn. Ein abschließendes Interview mit einer lieb gewonnenen Freundin.

× Erweitern Foto: Tobias Goebbels Devina Devil Devina am Tresen der WunderBar

DU HUSTEST. GEHT ES WIRKLICH ZU ENDE?

Ja, langsam, aber sicher gibt Devina den Geist auf. Mindesthaltbarkeitsdatum zwanzig Jahre wird nicht überschritten.

WARUM HÄNGST DU DENN DIE KUNSTFIGUR AN DEN NAGEL?

Erst mal bin ich Künstler, und Devina war eine tolle Rolle, die Spaß gemacht hat. Ich habe aber bemerkt, dass ich auch mal wieder andere Wege gehen möchte. Außerdem ist das Drag-Dasein in der schwulen Szene auch nicht so einfach, wie sich das immer alle vorstellen. Ich habe einfach wieder Lust auf ein männliches Leben mit allem, was dazugehört. Vielleicht auch mit einem Partner.

NA ABER DIE JUNGS STEHEN DOCH AUF DRAGS, ODER NICHT?

Ja. Für Sex. Das klappt prima. Man ist die gefeierte Person. Und man greift sich viele ab, die dann aber meistens nicht die Schwulen sind. Das sind die „Ich bin Hetero“-Typen (hohohoho), die sich auf allen Vieren durch die Wohnung knallen lassen, aber am nächsten Tag nicht mehr grüßen.

× Erweitern Foto: Tobias Goebbels Devina Devil Hilfsbereit wie immer! Wenn der Reisverschluss mal wieder klemmt ...

ALSO AUCH DEVINAS KLEINER SCHREI NACH LIEBE ...

Ja, ein bisschen auch.

WIE VIEL DAVON WIRD DENN IN DIE JUBILÄUMS- UND ABSCHIEDSSHOW EINFLIESSEN?

Die Show spielt am Abend der Show. Ihr werft sozusagen einen Blick in die Umkleide vor meiner Abschiedsvorstellung. Da gibt es dann ein oder zwei Passagen aus meinem bewegten Leben. Wir werden kein Blatt vor den Mund nehmen. Kinder bitte zu Hause lassen! Ernsthaft!

WARUM?

Na erst mal unser loses Mundwerk, und es gibt natürlich nackte Haut! Sowohl weibliche als auch männliche.

UND DU STIRBST DANN WIRKLICH? WIE DENN?

Fantasie und Realität und die Zeitschienen treffen zum Schluss zusammen. Mehr erfahrt ihr nur live.

× Erweitern Foto: Tobias Goebbels Devina Devil Noch ein Drink ...

WER WIRD DENN DABEI SEIN?

Tante Woo wird da sein, unsere Opernsängerin der Unterschicht. Natürlich meine Wegbegleiterinnen Double Faces, immerhin habe ich damals mit Barbie angefangen. Für die Heten wird Eve Champagne Burleske tanzen. Musicalstar Robert David Marx, die Schwarze Witwe der Großen Freiheit Veuve Noire ist dabei, Fanny Funtastic und Sarah Matberg aus dem Schmidt Theater. Außerdem gibt es noch einen very special Guest: Gaby Mut! Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.

WAS GIBT ES AUSSER EINEM LEISEN TSCHÜSS NOCH ZU SAGEN?

Ich freue mich auf euch. Und ich spendier euch 1 x 2 Karten!

19.12., The Last Dance (Devinas letzter Tanz), Delphi Showpalast, Eimsbütteler Chaussee 5, Tickets dort und bei eventim.de, Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn 20 Uhr

