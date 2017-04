hinnerk präsentiert: Die lange Nacht der Museen

Erstmals präsentiert hinnerk Hamburgs Museumsmarathon auch als Medienpartner. Mit etwas Stolz darum ein schwuler Blick auf das Programm am 22. April, das immerhin 800 Veranstaltungen in 54 Museen bietet. Übrigens: Auf www.langenachtdermuseen-hamburg.de kann man seinen Museumstrip mit einem praktischen Baukastensystem selbst planen und als PDF ausdrucken. Das Ticket für 15 Euro gilt für alle Museen in der Nacht und am Sonntag (!) und natürlich für die Shuttles und alle HVV-Linien zwischen 17 Uhr am Sonnabend und 10 Uhr am Sonntag.

Ahoi Kapitän! Auf der Brücke der „Tokyo Express“ kannst du das Ruder übernehmen. Neben den Modellbauern ist die Fahrt mit dem Schiffführungssimulator sicherlich das maskulinste Angebot hier.

Das erotischste der Museen widmet sich der Weiblichkeit. Immer zur vollen Stunde heißt es „Entblätternde Poesie“ mit Marlene von Steevag und Eve Champagne in burleskem Ambiente. Stündlich zur halben Stunde gibt es den Quicky mit „Transen, Massenmördern und starken Frauen.“

Zur Stärkung: Mexikaner und Saure nach Hausrezept und „veganes Schaumsüppchen nach dem deutschen Reinheitsgebot aus dem Hause Astra“!

Neben obligatorischen Selfies mit Männern (und Frauen) in Uniform und im Peterwagen, bietet das Polizeimuseum heute allerhand Spannendes aus der Kriminalistik. Halbstündige Vorträge über Spurensicherung oder die Gerichtsmedizin aus erster Hand.

Zur Stärkung: Deftiges vom Grill

Der ganz besondere Geheimtipp, denn wer kennt dieses faszinierende Museum mit seinen stark begrenzten Wochenendöffnungszeiten? „Verschluckt und ausgestellt“ heißt eine skurrile Ausstellung, die sich verschluckten Fremdkörpern und geborgenen Schätzen widmet. Weitere Highlights der Nacht: Einblicke in die ehemaligen Kühlräume der Pathologie und ein großes Special zur Geschichte der Frauen in der Medizin.

Zur Stärkung: Besser nicht!

Endlich fertig. Die Hamburger Kunsthalle wird heute in ganzer Pracht wiedereröffnet. Und weil das so schön ist, widmet sich das Programm in vielfältiger Weise der Schönheit: Von Aktdarstellungen aus vier Jahrhunderten in der Führung „Der schöne Mensch“ über den Vortrag „Was ist schön“ bis zu den „Schönen der Nacht“ mit Werken von Caspar David Friedrich.

Zur Stärkung: THE CUBE mit Blick auf die schöne Alster im Foyer der Galerie der Gegenwart

Schwindelnde Höhen und beschwipste Tunten. Im Hafenmuseum kann man seine Seetüchtigkeit gleich doppelt testen. Bei „Entert auf!“ darf in drei Schwierigkeitsgraden das Klettern in den Wanten ausprobiert werden. Es geht rauf bis 8,60 Meter!

Zur Stärkung: Wie weit rauf es bei „Ne Buddel voll Rum“, der Rum- und Whisky-Verkostung, mit dem Blutalkoholspiegel geht, liegt ebenfalls im persönlichen Entscheidungsbereich. *ck

