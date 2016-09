hinnerk präsentiert • Die 13. Hamburger Theaternacht

Zum 13. Mal findet in Hamburg die Theaternacht statt und eröffnet sozusagen die neue Spielzeit der hansestädtischen Kulturbetriebe. 40 Bühnen, 50 Shuttle-Busse zwischen den Spielstätten. Und in diesem Jahr wieder mit Kinderprogramm ab 16 Uhr, großer After-Show-Party im Ohnsorg-Theater und mit den beliebten Alsterdampfern.

× Erweitern Foto: 2015, ANDREAS SCHLIETER Hamburger Theaternacht

Wer bisher noch kein Theatergänger war, bekommt hier Gelegenheit, in die enorm vielseitige Kulturszene der Stadt hineinzuschnuppern. Und wer oft und gerne in die Kulturtempel geht, findet Vertrautes oder Neues auf bisher nicht entdeckten Bühnen, denn es gibt wohl kaum jemanden, der beim Angebot Hamburgs wirklich schon jedes Kleinod gesehen hat.

DIE HINNERK TIPPS

Im Imperial Theater wird gemordet. Das Wallace-Stück „Der Rächer“ wird anerzählt, Intendant Frank Thannhäuser dazu im hinnerk Interview: „Fünfmal lassen wir bei uns Köpfe rollen. Das macht auch nicht jeder. Der geneigte Gast bekommt einen 30-Minuten-Schnipsel – Mord inklusive, aber exklusive der Auflösung.“

Im Logensaal der Hamburger Kammerspiele kann man unter anderem Dekoqueen Tine Wittler mit ihrem künstlerischen Programm erleben, in den Hamburger Kammerspielen selbst gibt es Szeneliebling Carolin Fortenbacher und andere Künstler.

Auf dem Kiez wird die Open-Air-Bühne auf der Reeperbahn von den Bühnen Schmidt Theater, Schmidts TIVOLI und Schmidtchen bespielt, Moderator ist Henning Mehrtens.

Wer nicht nur die Bühnen, sondern auch das Drumherum erleben will, hat selten so gute Gelegenheit dazu wie bei der Theaternacht. Blicke hinter die Kulissen, Hausführungen, Interessantes aus der Theaterarbeit, Kulinarisches und vieles mehr werden angeboten. So wird im Deutschen Schauspielhaus eine Tombola durchgeführt und eine Requisitenshow gezeigt, während die Kulturfabrik Kampnagel Führungen durch ihre Hallen anbietet und – ganz Kampnagel – zum Mitmach-Tanztheater auffordert. Ein besonders spannendes Projekt ist die sogenannte „Verrückte Stunde“ zwischen Mitternacht und 1 Uhr, in der Thalia Theater, Altonaer Theater und die Hamburger Kammerspiele ihr Programm mit der Komödie Winterhuder Fährhaus tauschen.

× Erweitern FOTO: JAKOB BOERNER Hamburger Theaternacht

Für „Hamburg Pride“-Gänger der beste Grund, mal wieder einen Abend am Jungfernstieg zu verbringen: Von hier aus starten die Shuttle-Busse, außerdem gibt’s auf der Bühne von 17 bis 23 Uhr bestes Programm, bevor im Ohnsorg-Theater die große After-Show-Party ab Mitternacht zum entspannten Schwofen lädt.