Hanse-Boy Yoshua

Foto: Lotta Landbeck Yoshua

Der Hamburger Sänger und Songwriter Yoshua überrascht und erfreut. Eben erst veröffentlichte er „Lärm der Zeit“, Anfang Mai kommt seine Debut-EP.

Und obwohl seine Musik recht melancholisch klingt, sind die Einflüsse des jungen Queers vielfältig: Rockerin Janis Joplin, Queer Icon Michael Jackson und Soulerin Amy Winehouse sowie die gesellschaftskritischen Cranberries.

„Lärm der Zeit spricht die Themen „Selbstmord“ und „Suizidgedanken“ an. Es basiert auf wahren Begebenheiten. Stimmen, die niemand hören will, aber gehört werden müssen. Wann fangen wir an zu fühlen? Jeder hat die Zeit sich zu ändern“, verrät der Hamburger Künstler.

Seine Debüt-EP „Yoshua“ erscheint am 4. Mai.