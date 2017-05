Gängeviertel mit Klampfe

Am Pfingstsonntag findet SÄNGERKNABEN & SIRENEN im „Heimathafen“ Gängeviertel statt.

× Erweitern Foto: Dieter SOVTR

Als Gäste sind angekündigt: eine niederländische Katze, ein österreichischer samtener Rattensohn, ein Hamburger Mädchen mit ihrem Geist und ein niederrheinischer Songwriter. Übersetzt in Bandnamen: The Cat’s Back, Son of the Velvet Rat, The Girl & The Ghost und Timo Brandt. Ob Ratte und Katze sich vertragen?

× Erweitern The Girl & The Ghost

4.6., Sängerknaben und Sirenen, Gängeviertel – Fabrique, Valentinskamp 34 a, Eingang Speckstraße, U Gänsemarkt, 19 Uhr, www.saengerknabenundsirenen.de