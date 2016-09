Die wirklich sehr besondere A Cappella-Formation FORK , aus Finnland, tritt am 1. Oktober 2016 in der kleinen Laeiszhalle in Hamburg auf.

FORK in der Laeiszhalle

Die Gruppe um die zwei Sängerinnen Anna Asunta und Mia Hafrén und die beiden Sänger Jonte Ramsten und Kasper Ramström, ehemals Schauspieler, hat sich unter ungewöhnlichen Umständen zusammengefunden. Genauso ungewöhnlich ist ihre rockige Show – sie covern sehr aktuelle, bekannte Rock Songs,mit einem typisch skandinavischen Augenzwinkern, unter anderem Muse, Madness von FORK.

Und das alles ohne Instrumente! Denn alles, was bei FORK aus den Lautsprechern kommt, von zart-gehauchten Melodien bis zur kreischenden E-Gitarre und dem gnadenlosen Heavy-Metal-Schlagzeug, wird live von nur vier Stimmen gesungen.

Dabei bestechen sie durch Weltklasse-Solisten, unglaubliche Sounds, ein großes komisches Talent und extravagante Outfits. Sie sind zu einer einzigartigen Attraktion weit über den Bereich der Vokalmusik geworden. Auf unverwechselbare Weise, mit Choreographie, Lightshow, Musik, Stand-up-Comedy und einer gehörigen Dosis Selbst- Ironie hinterlässt FORK euphorisierte Zuschauer, wo auch immer sie auftreten.

Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen, und sichert euch hier eure Karten . Telefonisch mit dem Stichwort „Bei Uns 15%“ erhaltet ihr sogar noch rabattierten Tickets: 01806-999 000 333