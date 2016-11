FIRST STAGE CHRISTMAS

Die Stage School Hamburg präsentiert: „Merry X-Mas around the world“, die Weihnachts-Show für die ganze Familie.

× Erweitern Foto: Shutterstock Weihnachtsmann Ein Serviervorschlag mit lieben Grüßen von Theaterchef Thomas Gehle.

„Wir haben für Sie eine Show zusammengestellt, die Feiertags-Skeptiker, eingefleischte Weihnachtsmuffel, eigentlich jeden ‚Grinch’ bekehren wird. Wie das gehen soll? Mit einem zauberhaften Ritt durch alle Weihnachts-Genres und Kulturen. Erwarten Sie steppende Weihnachtsmänner, rappende Engel, mitreißende Monologe unter dem Tannenbaum und komödiantische Dialoge an festlicher Tafel. Jede, aber auch jede Nummer bringt Weihnachten in einzigartiger Weise auf die Bühne und entlässt Sie mit einem seligen Lächeln auf den Lippen, das noch lange nachwirken wird.“ Extra für dieses Erlebnis hat sich das gesamte „First Stage “ in eine Weihnachts-Wunderwelt verwandelt. Weihnachtsmarkt mit Programm und Wärme.

Bis 20.12., Weihnachtsshow, First Stage, Thedestraße 15, Hamburg,

S Altona, 15 und 19:30 Uhr, www.die-grosse-weihnachtsshow.de