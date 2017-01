Theater: Falk Richter mit „CITTÀ DEL VATICANO“

Der schwule Autor, Regisseur und Dramatiker Falk Richter hat nach 16 Jahren mit „Città del Vaticano“ erstmals wieder ein Gastspiel in seiner Geburtsstadt Hamburg.

× Erweitern Foto: Matthias Heschl Falk Richter

Wie in SMALL TOWN BOY bleibt der Soul-of-Stonewall-Award-Preisträger von 2016 auch in „Città del Vaticano“ seiner queeren Thematik treu. Er stellt sich und seinem Ensemble folgende Fragen: „Wie prägen Religion und Kirche unsere Art zu leben? Inwieweit haben wir uns in unseren Vorstellungen von Gesellschaft, Familie und Beziehungen von den seitens des Vatikans über Jahrhunderte tradierten Werten emanzipiert? Wollen wir das überhaupt? Wie könnte heute eine Familie aussehen? Wie können Begriffe wie Herkunft, Heimat oder Zuhause in einer globalisierten Welt neu belebt werden? Welche Beziehungen machen uns aus? Wie soll ein Mann, eine Frau heute sein?“ Ein Stück, das seit seiner Uraufführung 2015 und im Hinblick auf das Erstarken der Ewiggestrigen an Brisanz und Aktualität gewonnen hat.

4. + 5.2., Thalia Theater, Alstertor, Hamburg, U/S Jungfernstieg, 21:40 bzw. 20:40 Uhr,

www.thalia-theater.de