Der Tanneberger macht wieder Musik

Etwa „9 PM (Till I Come)“, „Let U Go“, „You’re Not Alone“, „Renegade“ (mit Heather Nova) oder „Don’t Stop!“ – und auch das letzte atb-Album „Contact“ war 2014 ein Top-10-Erfolg ... Klingelt’s? Gut.

Am 15. April ist atb-André live im HALO in Hamburg zu erleben und ein neues (sein 10!) Album hat er auch am Start: „neXt“, welches wie immer bei atb „zwei Seiten“ hat. atb-Produzent André verrät: „Das sind immer wieder lange Reisen in den Sound und das spiegelt zugleich mein Sein wider. Wenn ich auf Tour bin und vor großen Menschenmengen spiele, konfrontiere ich mich und mein Publikum permanent mit meinen energiegeladenen Tracks. Wenn ich aber im Auto fahre, getrennt von der Welt, dann höre ich ruhigere Sachen. Der Mensch braucht beides.“ Willkommen zurück!

www.atb-music.com