Benefizabend im Schmidtchen mit

Dada Peng erhielt für sein Engagement schon den Ehrenpreis des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands. Er gründete jüngst den Verein „Superhelden fliegen vor e. V“, der sich ebenfalls dem Thema Tod und Sterben verschrieben hat.

× Erweitern Foto: in-szeniert.de Dada Peng

Die Frage, die allen Geschichten, Songs und Gedichten zugrunde liegt, lautet: Was geschieht während des Sterbens und was erwartet uns nach dem Tod? Dada Peng fragt sich, wie die Hospize der Zukunft aussehen, warum manche Menschen schon in jungen Jahren sterben und wie er selbst einmal sterben mag.

Dada Peng: „Das Programm und der Verein richten sich in erster Linie an junge Menschen. Jung ist für mich in dieser Beziehung eine Geisteshaltung und keine Jahreszahl. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht einfach ist, in seinem privaten Umfeld und Freundeskreis Menschen zu finden, mit denen man über den Tod reden kann. Viele Menschen haben Angst davor, der eigenen Endlichkeit zu begegnen. Für mich ist der Tod jedoch lediglich eine Transformation. Das Betreten einer neuen Welt. Insbesondere wenn junge Menschen sterben, fragt man sich zwangsläufig nach dem Warum. Ich habe für mich die Antwort gefunden, dass diese Menschen nicht Opfer, sondern Superhelden sind, die vorausfliegen und die Lage checken, bis die anderen nur einen Moment später nachkommen.“

25.2., Superhelden fliegen vor, Schmidtchen im Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21/22, Hamburg, U St. Pauli, 19 Uhr, www.tivoli.de, www.superhelden-fliegen-vor.de