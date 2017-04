Cindy Reller ist zurück im Schmidt

Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem fernen Königreich ... So fangen Märchen an. Aber nicht im Schmidt Theater. Wenn sich die Macher von Schmidt-Hits wie „Heiße Ecke“, „Die Königs vom Kiez“ oder „Villa Sonnenschein“ einen klassischen Märchenstoff vorknöpfen, kommt dabei alles heraus – nur kein klassisches Märchen.

× Erweitern Foto: Ingo Boelter Cindy Reller

Der Plot – seeehr frei nach den Gebrüdern Grimm: In einer kleinen Tierhandlung in einer winzigen Nebenstraße auf St. Pauli arbeitet die junge, lebenslustige Cindy tagsüber im Zoogeschäft ihres verstorbenen Vaters – und schläft nachts auf einem ollen Klappbett in der Ecke. Neben Hund, Katze, Maus liebt die Tierfreundin vor allem die Musik:

Heimlich träumt sie von einer Karriere als Schlagersängerin. Ihr Leben wäre so viel einfacher, würden Cindys frustrierte, shoppingsüchtige Stiefmutter Renate Reller-Rochen und ihre verzickt-verzogene (und reichlich bräsige) Stiefschwester Blondie sie nicht permanent zum Aschenputtel machen. Nicht weit entfernt geht es auch Edelbert von Grootfru Junior nicht besser:

Der Sohn des Werbemoguls Edelbert von Grootfru Senior arbeitet als rechtschaffen erfolgloser Werbekomponist im Firmenimperium seines cholerischen Vaters – und auch sein Herz schlägt heimlich für den Schlager. Wenn das nicht ein Zeichen ist ...

13.4. – 1.7., Cindy Reller, Schmidt Theater, Spielbudenplatz, Hamburg, S Reeperbahn, Di + Do – Sa 20 Uhr, Mi + So 19 Uhr, www.tivoli.de