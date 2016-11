Chorkonzert • 70 Jahre Franz-Schubert-Chor

Ein Klassiker und eine Uraufführung zum 70. Geburtstag. Der mit rund neunzig aktiven Sängerinnen und Sängern zu den größten und renommiertesten Konzertchören der Hansestadt gehörende Franz-Schubert-Chor lädt am 5. November zum Programm „glücksfall“ in die Laeiszhalle.

× Erweitern Marie Simons Franz-Schubert-Chor Franz-Schubert-Chor

Der Titel spielt nicht nur auf die lange Geschichte und positive Entwicklung des Chors an, die 1946 mit der Erlaubnis zur Gründung während der britischen Besatzung begann. Er ist auch eine Hommage an die Glücksgöttin Fortuna, die in Carl Orffs berühmten „Carmina Burana“ besungen wird.

Mit diesem Werk verbindet den Franz-Schubert-Chor eine gewisse Tradition, denn bereits 1951 und mehrfach danach brachte er es in der Laeiszhalle zur Aufführung. Beim Festkonzert werden die „Carmina Burana“ wieder erklingen, ergänzt durch die Uraufführung des eigens zum Jubiläum komponierten Werks „Leben: Eine Schubertiade“. Für das Auftragswerk wurde vom Komponisten Henrik Albrecht die völlig neue Musikform der Choroper entwickelt, die das Leben und Wirken des Chor-Namensgebers Franz Schubert musikalisch beleuchtet. hinnerk gratuliert und ist gespannt auf Albrechts musikalisches Neuland unter der Leitung von Christiane Hrasky!

5.11., glücksfall, Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, Hamburg, 20 Uhr, www.franz-schubert-chor.de