Weihnachten: Das Fest der Liebe. Wie jedes Jahr kommt man zusammen, um gemeinsam und in Harmonie zu feiern. Und wie jedes Jahr versucht die gesamte Familie wie wahnsinnig, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. Was natürlich katastrophal misslingt.

Doch was wäre ein Weihnachtsfest ohne die unliebsame Verwandtschaft mit der angeheirateten Bagage und die unausgesprochenen Konflikte, die seit Jahren schwelen? Hinzu kommen dann noch höchste Erwartungen an das wichtigste Fest des Jahres und der Anspruch, dass in diesem Jahr wirklich mal alles optimal läuft. Fertig ist das vorprogrammierte Desaster.

Der Komödienklassiker von Alan Ayckbourn nimmt in unnachahmlicher Weise Weihnachten und sein Spannungspotenzial ins Visier und ersinnt im Hause von Niko und seiner Frau Linda ein Familienfest, das zwangsläufig schiefgehen muss. Schon nach kurzer Zeit beginnt der weihnachtliche Albtraum: Der Besuch eines jungen Autors bringt die Frauenherzen in Wallung, es droht der Ehebruch unterm Tannenbaum, die alljährlichen künstlerisch-ambitionierten Puppenspiel-Beiträge und sonstige Unarten der Verwandtschaft strapazieren die Nerven aufs Äußerste, ein Alkoholexzess jagt den nächsten, Handgreiflichkeiten liegen förmlich in der Luft – und das Fest der Liebe und der Harmonie wird zum festtäglichen Familien-Wahnsinn.

12.11. – 6.1., All Johr wedder – Schöne Bescherungen, Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, Hamburg, U/S Hauptbahnhof, www.ohnsorg.de