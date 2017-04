× Erweitern Foto: Promo Bridget Folge

Alle auf einer Bühne: Madonna, Barbra Streisand, Cher, Celine Dion ... Bridget Folge stammt aus New York und spielte in „Aretha Franklin“, „Ain’t Misbehavin“ oder „Beehive“ mit. Für „Divas in Concert“ schlüpft sie unbändiger Lust in die Rollen gefeierter Pop-Größen.

7. + 8.4., Divas in Concert, First Stage Theater, Hamburg, Thedestraße 15, 19:39 Uhr, www.firststagehamburg.de