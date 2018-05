× Erweitern Queen Machine

Ob Freddy Mercury das gefallen hätte? Fünf Dänen füllen in ihrer Heimat Arenen und in Deutschland nun die Klubs mit den Hits von QUEEN. Originalgitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor zumindest sind begeistert, vielleicht auch, weil die fünf neben überzeugender musikalischer Neuinterpretation auch ein ernstes Anliegen haben: Jedes Jahr spendet die Band einen großen Betrag für den Kampf gegen Aids.

5.5., Gruenspan, Hamburg, Große Freiheit 58, S Reeperbahn, 19 Uhr