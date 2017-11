× Erweitern Foto: Erwin Olaf Ratzke

Sind es immer die Frauen, die fatal sind und Männer ins Unglück stürzen? Sven Ratzke dreht den Spieß um und widmet sich in seinem neuen Programm diesen rätselhaften Herrenrebellen, den Außenseitern, den Charmeuren und Betrügern, den Teufeln und Herzensdieben: kurz, dem Homme fatale in all seinen Facetten!

27.11., Schmidt Theater, Spielbudenplatz 28, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, www.tivoli.de