× Erweitern Foto: Ingo Boelter Cindy Reller

Der Plot – seeehr frei nach den Gebrüdern Grimm: In einer kleinen Tierhandlung in einer winzigen Nebenstraße auf St. Pauli arbeitet die junge, lebenslustige Cindy tagsüber im Zoogeschäft ihres verstorbenen Vaters – und schläft nachts auf einem ollen Klappbett in der Ecke. Dazu Stiefschwestern und der Sohn eines reichen Werbemoguls. Na?

25.8., Cindy Reller, Schmidt Theater, Spielbudenplatz, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, www.tivoli.de