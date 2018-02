× Erweitern Foto: Queer B-Cademy

Eine fünftägige Reise in die Utopie einer gerechteren queereren Welt, in die Behauptung eines Resets der Hierarchien und in die Ästhetisierung der Wissensverteilung. Mit der QUEER B-CADEMY knüpft der Kick-Ass-Queereeoke-Erfinder Daniel Chelminiak an seine bisherigen Arbeiten an. Eintrittspreis: Pay as much as you fee!

21. – 25.2., Kampnagel Westfoyer, Jarrestraße 20, Hamburg, U Borgweg, 18 Uhr, www.kampnagel.de