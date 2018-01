19.1. Freitag • Hamburg: Kinky Boots mit Party und Rabatt

× Erweitern Foto: Stage Entertainment Kinky Boots

Am 19. Januar ist es endlich soweit. Hamburgs Szene stürmt das Operettenhaus für eine ganz spezielle Vorstellung von Kinky Boots. Vor der Aufführung, für die es um 25 Prozent ermäßigte Karten gibt, wird das Operettenhaus zur lesbisch-schwulen Partyzone mit freien Drinks an der Bar. Karten auf www.musicals.de/blu und telefonisch unter 01805 114113* mit dem Stichwort „blu“ exklusiv bestellen!

Das Stück wurde nach seiner Premiere im Dezember fast durchweg positiv bejubelt und geht wohl als das bisher queerste seiner Art in die Musicalgeschichte ein. Online findet ihr zur Einstimmung neben unserem Interview mit den Hauptdarstellern auch noch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen auf die Proben. Denn in Kinky Boots sexy zu tanzen will gelernt sein! Wir freuen uns auf Lola, Charlie Price und auf euch!

19.1., Kinky Boots, Stage Operettenhaus, Hamburg, Spielbudenplatz 1, U St. Pauli, 19:30 Uhr

