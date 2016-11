Hamburgs neuer Cool Spot

Seit Frühjahr dieses Jahres ist Hamburg um eine coole Sensation reicher. In der Magdalenenstraße hat Tina Lüneburg Hamburgs erstes Kälteinstitut eröffnet. Was kalt klingt, ist eigentlich eine ziemlich heiße Sache.

Für ihre Kunden hält Tina diverse unterschiedliche Anwendungen rund um das Thema „Bodyshaping“ bereit. Eine Kaltlaserbehandlung für die Hautstraffung, vornehmlich in Gesicht und am Hals, kümmert sich um unerwünschte Fältchen. Das Cryolipolysegerät nimmt sich der Problemzonen weiter unten an und rückt mit vier Grad Celsius den Fettzellen zu Leibe. Das Highlight ist aber sicherlich die Eissauna, in der der Körper und sein Stoffwechsel bei –minus 160 Grad für zwei bis drei Minuten richtig auf Touren gebracht werden – äußerst beliebt bei Leistungssportlern und Menschen mit Systemerkrankungen wie Rheuma oder Neurodermitis. Schön aussehen, gesund bleiben und fit werden ohne OP oder Chemie sind keine Widersprüche und in den Händen von Tina und dem Cool-Bodies-Team kein Problem.

Cool Bodies IN CONTOURS, Magdalenenstraße 18, Hamburg, www.coolbodies.de