Foto: Spielbudenplatz.eu WunderBar

Der Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz wäre ohne schwul-lesbisches Wohnzimmer nur halb so sexy. Darum bauen die wunderbarsten Jungs des Kiezes wieder ihre pink geschmückte Holzhütte auf und laden euch täglich zur „WunderBar Pink Pauli Christmas Edition“ mit heißen Männern und Getränken. Los geht es in diesem Jahr schon am 17. November.

www.wunderbar-hamburg.de