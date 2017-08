Vintage- und Secondhand-Laden

„Jimmy. vintage&friends“ von Jimmy ist aus Hamburg nicht wegzudenken. Sein gutes Gespür für Qualität ermöglicht immer wieder modische Schnäppchen in dem regelmäßig wechselnden Angebot.

„Wenn alle Bügel voll sind, ist es Zeit für einen Sale“, verrät er schmunzelnd. Dazu bekommt man dann auch eine Auswahl erlesener Weine, die er persönlich aus aller Welt zusammengesucht hat. „Während das Blattsilber an den Wänden des Ladens die Sonnenstrahlen reflektiert, kann man an der Bar oder draußen in der Sonne bei Prosecco oder Latte macchiato entspannen und seine Kaufentscheidung treffen.“

Vor vier Jahren hat sich Jimmy übrigens mit Nicoles „House of Glamour“ in den Räumen in der Hartungstraße zusammengetan, jetzt bekommt der Mann von Welt hochwertige Naturkosmetik und extravagante Düfte. Das Motto: „Du isst kein Gift, dann schmier es dir auch nicht auf deine Haut!“

Jimmy. vintage&friends, Hartungstr. 20, Hamburg, www.jimmyhamburg.de