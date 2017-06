Nordanker Steuern und Recht

Seit mehr als 15 Jahren kooperieren Steuerberater Sven Partheil-Böhmke und Rechtsanwalt Sven-Uwe Blum erfolgreich miteinander. Diese Kooperation auch räumlich zusammenzuführen, ist eine logische Konsequenz. Die neue, gemeinsame Adresse befindet sich zentral direkt am Rathaus in der Kleinen Johannisstraße 10, Hamburg.

Nordanker-Steuerberater bieten Leistungen wie Lohn- und Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlusserstellungen oder Steuererklärungen und auch klassische Finanzberatung an. Steuerberater Sven Partheil-Böhnke war einer der ersten durch den Deutschen Steuerberaterverband bestellten „Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung“! Kapitalanlage oder Kapitalbeschaffung: Bei Nordanker Steuerberater wird jedem kompetent geholfen.

Rechtsanwalt Sven-Uwe Blum bietet als Schwerpunkte in seiner anwaltlichen Tätigkeit Wirtschafts-, Arbeits- und Mietrecht an. Er ist seit vielen Jahren Mitglied im LSVD, hält monatlich eine kostenlose Rechtsberatung im Magnus-Hirschfeld-Centrum und engagiert sich in der Szene darüber hinaus durch Vorträge und Wissensvermittlung.

Im Jahr 2014 gründete er Optimal Inkasso, das sich ausschließlich dem Forderungsmanagement widmet, da seiner Meinung nach offene Posten nicht verloren sein müssen. Nordanker Steuer und Recht, erfolgreich miteinander – erfolgreich für die Mandanten.

Nordanker Steuerberater – Nordanker Rechtsanwalt, Kleine Johannisstraße 10, 20457 Hamburg, www.nord-anker.de