TIPP • Männerpension auf Sylt

Sie ist eine der ältesten, wenn nicht die älteste, auf jeden Fall aber die nördlichste Pension Deutschlands für Männer, die auf Männer stehen. Und nein, hier geht es nicht um Sex. Hier geht es darum, seit 1979 einen Safe Space zu haben, in dem niemand fragt, wenn am reichhaltigen Frühstücksbuffet ein Guten-Morgen-Kuss austauscht oder abends an der Bar Arm in Arm gekuschelt wird.

Das Gästehaus in Westerland auf Sylt liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof und der Innenstadt entfernt. Ein Fahrradverleih ist in der Nebenstraße, Parkplätze sind vorhanden. Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet und jeweils mit eigenem Bad mit Dusche/WC, Fernseher und WLAN ausgestattet. Der große Garten lockt mit Strandkörben und Liegen zum Anbräunen und Entspannen, und das Team wird von Gästen im Internet über den grünen Klee gelobt. Zu Recht übrigens!

www.haus-hallig.de