Fitnessreport • Projekt Benni

Im Herbst 2016 hatte hinnerk einen Leser gesucht, der das „GetCoached“-Konzept der Mädels und Jungs vom TeamBodyCoach ausprobieren und sein Leben verändern will. Es ging um sechs Monate Betreuungskonzept inklusive zwei Personal-Training- und drei AirFit-Outdoor-Kursen pro Woche. Über die ganze Zeit wurde unser Gewinner betreut, begleitet, kontrolliert und motiviert. Zusätzlich wurde er mit einer Kamera begleitet und seine Höhen und Tiefen festgehalten.

× Erweitern Projekt Bennie Sechs Monate und 26 Kilo leichter – Benni am Ende des Kurses

„Unter so vielen Bewerbern den Richtigen für das gemeinsame Projekt auszuwählen, war eine schwierige Aufgabe“, erklärt uns Trainer Damian. „Das Risiko war, dass wir jemanden auswählen könnten, der das Projekt mit einem Gesamtwert von 5.000 Euro gerne gratis mitnimmt und dann nicht wirklich mitarbeitet. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, eine Person in ihren sportlichen Zielen so zu unterstützen, dass wir ihre eigenen 100 Prozent erreichen und wir gemeinsam eine Veränderung schaffen. Genau wie in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden war es uns wichtig, dass Erfolge auch selbständig gehalten werden können.“

Damian weiter: „Als wir Benni dann vor uns sitzen hatten – motiviert, an seiner Figur was zu verändern, und bereit, dafür zu arbeiten –, wussten wir: ‚Dich möchten wir unterstützten und mit dir deine Ziele erreichen.‘ Jetzt liegen sechs Monate gemeinsamer Arbeit hinter uns und wir können mit Benni eine Erfolgsstory verzeichnen. Stolze 26 Kilo hat er in dem Coaching mit uns abgenommen und darüber hinaus seinen Livestyle positiv verändert.“

An dem „Projekt Benni“ haben insgesamt drei Personal Trainer gearbeitet: Sarah und Damian waren für das Krafttraining zuständig und Christopher für den Bereich Functional- & Bodyweight-Training. Zusätzlich war er bei den AirFit-Outdoor-Trainingskursen dabei. Die Betreuung seiner Ernährung war ein weiterer wesentlicher Bestandteil. Christopher: „Besonders schwierig war es, dass Bennis Stoffwechsel nicht optimal lief. Wir mussten ihn erst auf Hochtouren bekommen, um ausreichend Muskulatur aufzubauen. Nur so war gewährleistet, dass er in der folgenden Diät-Phase genug verbrennt! Wir hatten also nur drei Monate für den Muskelaufbau um danach das bestmögliche Ergebnis in den weiteren drei Monaten Diät zu erreichen.“

Sarah ergänzt: „Es war nicht immer einfach. Veränderungen sind nie einfach. Aber Benni hat eine unglaubliche Disziplin entwickelt, alles so umgesetzt, wie wir es ihm gesagt haben, und in der kurzen Zeit extrem viel erreicht. Es war eine tolle Zusammenarbeit und Benni hat für sich genau das erkannt, was wir all unseren Kunden vermitteln wollen: Das beste Projekt, an dem du je arbeiten wirst, bist du!“

